В Пятигорске школьник умер в результате падения на лестничную площадку

ПЯТИГОРСК, 31 января. /ТАСС/. В Пятигорске возбудили уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть ребенка в школе. Об этом в пятницу сообщило следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю.

"Следственный отдел по городу Пятигорску следственного управления СК РФ по краю возбудил уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть 11-летнего мальчика, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 28 января ребенок, спускаясь с 3-го этажа в лицее № 15 Пятигорска, упал на лестничную площадку 2-го этажа, получив травмы, от которых он через три дня скончался в больнице.

"По основной версии смерть ребенка стала возможной вследствие необеспечения должностными лицами лицея достаточного присмотра за обучающимися" - отмечается в пресс-релизе. Следователь СК РФ допрашивает очевидцев произошедшего, изучает служебную документацию образовательного учреждения, назначает судебные экспертизы, исследует круг общения, условия жизни и воспитания мальчика.