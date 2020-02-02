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В Венеции проводят операцию по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны

Как ожидается, после вывоза бомбу взорвут в море

РИМ, 2 февраля. /ТАСС/. Транспортное сообщение с Венецией значительно ограничено в воскресенье в связи с операцией по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны. Как сообщается на официальном сайте мэрии города, работы начинаются в 07:30 (09:30 мск) и должны завершиться к полудню (14:00 мск).

В связи с обеспечением мер безопасности из зоны в радиусе почти 2 км от местонахождения снаряда - в промышленном квартале Маргера, напротив исторической части Венеции, - эвакуированы жители. Речь идет о примерно 3,5 тыс. человек. Закрыты магазины и другие торговые точки. Значительно ограничено движение наземного и водного транспорта. Так, с 08:30 (10:30 мск) запланирована остановка железнодорожного сообщения, а также прекращение передвижения водного общественного транспорта, автобусов и частных автомобилей по материковой части города. Попасть в островную Венецию можно только со стороны аэропорта Марко Поло, однако и его работа будет подвержена изменениям, уточняется на сайте.

Как ожидается, после вывоза бомба будет взорвана в море. В операции, которая получила кодовое название "День бомбы", задействованы различные службы, а также почти 200 добровольцев. Подготовкой операции на протяжении нескольких недель занимались специальные технические службы мэрии.

Начиная с 1943 года Италия, на территории которой находились германские войска на положении сначала союзников фашистского режима Муссолини, а после его отстранения от власти - оккупантов, неоднократно подвергалась бомбардировкам сил антигитлеровской коалиции. Некоторые снаряды, сброшенные с воздуха, не разорвались, и периодически их обнаруживают, что требует проведения сложных операций по их обезвреживанию.

Теги
Италия
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