Неизвестный сообщил о "минировании" судов и детсадов в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Районные суды Санкт-Петербурга в понедельник утром вновь получили анонимные сообщения с угрозами "минирования". Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, в настоящее время эвакуируют персонал из трех судов, а в письмах злоумышленник также угрожает, что в городских детсадах заложены взрывные устройства.

"Красногвардейский, Колпинский и Петродворцовый районные суды эвакуируются", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также опубликовали фото письма, в котором злоумышленник перечисляет более 30 детсадов, которые тоже якобы заминированы.

В течение последних трех месяцев неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" в суды, школы, торговые центры и другие организации в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Все угрозы оказались ложными. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".