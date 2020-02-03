Суд в Ярославле приговорил экс-сотрудника УФСИН к 3,5 года условно по делу об избиениях

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Бывший сотрудник ярославской колонии № 1 Владимир Костюк, который обвиняется в избиении заключенного Павла Соколова, приговорен к 3,5 года условно с испытательным сроком четыре года. Об этом сообщили ТАСС в Заволжском суде Ярославля.

По материалам суда, Костюк в октябре 2016 года избил заключенного Соколова в ИК-1 Ярославля. Уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") было возбуждено после публикации на сайте "Новой газеты" видеозаписи с избиением Соколова. Костюк применил силу к заключенному, повалил его на пол, пытался снять с него куртку.

"Три с половиной года условно, установлен испытательный срок четыре года", - сообщили в суде, уточнив, что также суд запретил Костюку занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года.

Гособвинитель требовал для Костюка 3,5 года реального лишения свободы. Его адвокат просил суд изменить категорию на преступление средней тяжести. По словам защитника, Костюк является вдовцом, имеет на иждивении парализованную мать и 10-летнюю дочь.

Ранее в суде Костюк признал вину. Отвечая на вопросы судьи, он рассказал, что пошел в жилую зону поторопить заключенных, так как заканчивалось время построения. Соколов выбежал навстречу Костюку из туалета, по словам Костюка, он торопил Соколова, толкнул его, тот упал, Костюк также заметил сигарету у осужденного, ударил его.

По словам Соколова, Костюку не понравилось, что заключенные долго выходят на построение, он ударил Соколова рукой. Тот потерял координацию движения и упал от удара, почувствовал боль, ранее он перенес травму головы, трепанацию черепа. Соколов заявил, что задержки перед построением как таковой не было, Костюк просто предвзято к нему отнесся.