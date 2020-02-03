В Казахстане арестовали пять человек, подозреваемых в пропаганде терроризма

НУР-СУЛТАН, 3 февраля. /ТАСС/. Спецслужбы Казахстана задержали и поместили под арест пять человек, подозреваемых в пропаганде терроризма. Об этом сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана в понедельник.

"27 января 2020 года КНБ Республики Казахстан в городах Караганда и Тараз по подозрению в терроризме задержаны и с санкции суда подвергнуты аресту сроком на два месяца пять последователей деструктивного религиозного течения", - говорится в сообщении.

Все задержанные ранее судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. "На указанных лиц возбуждены уголовные дела по фактам создания, руководства террористической группой и участия в ее деятельности (статья 257 Уголовного кодекса), а также пропаганды терроризма (статья 256). По версии следствия, группа была сформирована с целью совершения террористических актов на территории республики, в том числе в местах массового скопления людей", - пояснили в пресс-службе.

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