Режим ЧС для защиты от коронавируса ввели в третьем районе Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Пограничного района Приморского края, имеющего общую границу с Китаем, ввели в понедельник режим ЧС на территории района для защиты от проникновения нового коронавируса. Об этом ТАСС сообщил глава района Олег Александров.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 30 января подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке, чтобы не допустить распространение коронавируса. С 31 января временно ограничено движение на пунктах пропуска. Власти Приморья развернули в четырех приграничных муниципалитетах пункты временного размещения для прибывающих в Приморье граждан Китая, которые должны пройти 14-дневный карантин. Ранее режим ЧС ввели также в Хасанском и Октябрьском районах.

Россиян, возвращающихся в Приморье со стороны Маньчжурии по выделенным коридорам, при пересечении границы осматривают медики, также проводятся лабораторные исследования.