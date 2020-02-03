{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Режим ЧС для защиты от коронавируса ввели в третьем районе Приморья

Речь идет о Пограничном районе региона

ВЛАДИВОСТОК, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Пограничного района Приморского края, имеющего общую границу с Китаем, ввели в понедельник режим ЧС на территории района для защиты от проникновения нового коронавируса. Об этом ТАСС сообщил глава района Олег Александров.

На эту тему
Какие меры приняли в России против коронавируса

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 30 января подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке, чтобы не допустить распространение коронавируса. С 31 января временно ограничено движение на пунктах пропуска. Власти Приморья развернули в четырех приграничных муниципалитетах пункты временного размещения для прибывающих в Приморье граждан Китая, которые должны пройти 14-дневный карантин. Ранее режим ЧС ввели также в Хасанском и Октябрьском районах.

Россиян, возвращающихся в Приморье со стороны Маньчжурии по выделенным коридорам, при пересечении границы осматривают медики, также проводятся лабораторные исследования.

Теги
РоссияПриморский крайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Причиной массового отравления детей в Якутии стала инфекция у работников столовой
Их отстранили от работы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС