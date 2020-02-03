СК возбудил дело об обстреле поселка в ЛНР, где пострадал мирный житель

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими поселка в Луганской народной республике, в результате обстрела пострадал пенсионер. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, 26 января украинские военнослужащие произвели прицельный артиллерийский обстрел по объектам гражданской инфраструктуры по улице Камышеваха в поселке Березовское Попаснянского района Луганской народной республики. "В результате ранение получил не участвующий в вооруженном конфликте 80-летний мирный житель. Следственным комитетом России по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ")", - сказала представитель СК.

Следствие считает, что обстрел был направлен на убийство и причинение вреда гражданскому населению по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды. Устанавливаются все должностные лица украинских силовых структур, причастные к совершению преступления.