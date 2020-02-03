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СК завершил расследование убийства активистки Елены Григорьевой в Петербурге

По версии следствия, убийство было совершено на бытовой почве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Следователи завершили расследование дела об убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой нашли с множественными ножевыми ранениями в Московском районе Петербурга летом прошлого года.

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"Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Следователями проверялись различные версии убийства. Однако в ходе следствия были получены доказательства о том, что убийство совершено на бытовой почве", - говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

После убийства Григорьевой сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин - Даврона Мухамедова и Алексея Волнянко. Позже следствие прекратило уголовное преследование Мухамедова в связи с непричастностью. Он признался, что в ночь убийства Григорьевой ограбил прохожего, после чего распивал спиртное с ней, но убийство не совершал.

Октябрьский районный суд Петербурга в начале августа 2019-го заключил под стражу Волнянко. Позднее тот подписал чистосердечное признание.

По версии СК, Волнянко также распивал с Григорьевой спиртное, после чего они поссорились, и мужчина нанес своей жертве 17 ножевых ранений. Тело Григорьевой обнаружили в Московском районе Петербурга в конце июля 2019 года. Друзья активистки рассказали ТАСС, что за несколько месяцев до убийства она написала заявление в правоохранительные органы из-за насилия стороны одного из ее знакомых. В петербургской полиции ТАСС сообщали, что неоднократно проверяли сообщения активистки и выносили по ним законные решения.

Григорьева переехала в Петербург из Великого Новгорода, являлась гражданской активисткой. Неоднократно участвовала в публичных мероприятиях, в том числе националистической направленности.

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