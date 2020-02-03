В Твери автомобиль после ДТП сбил на тротуаре четырех пешеходов

ТАСС, 3 февраля. Две машины столкнулись в Твери, одна из них вылетела на тротуар и сбила четырех человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На пересечении проспекта Победы с Волоколамским проспектом столкнулись две машины, одну из них отбросило на тротуар, где она сбила четырех пешеходов. Все они госпитализированы", - сказал источник. Кроме того, пострадал водитель автомобиля, он также доставлен в больницу.

Детей среди пострадавших нет.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, столкнулись Kia Stinger и Volkswagen Polo, после чего произошел наезд на остановку, где находились люди. По предварительной информации, тяжелых травм у пострадавших нет. "По предварительным данным, водитель Volkswagen при повороте не уступил дорогу Kia. Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится проверка", - отметили в пресс-службе.