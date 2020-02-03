Мосгорсуд отменил продление ареста экс-главе СК по КЧР, проходящему по делу Арашуковых

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Московский городской суд отменил решение о продлении ареста фигуранту дела экс-сенатора Рауфа Арашукова - бывшему врио главы следственного управления СК РФ по Карачаево-Черкесии Казбеку Булатову. Как уточнил ТАСС адвокат Арашукова Владимир Постанюк, соответствующее ходатайство следствия направлено в тот же райсуд на новое рассмотрение, а срок ареста обвиняемому установлен до 15 февраля.

"Мосгорсуд усомнился в обоснованности подозрений в отношении обвиняемых и отменил продление им меры пресечения в виде содержания под стражей. Дело направлено в Басманный суд, срок содержания под стражей [фигурантам дела] следователю Филиппову, начальнику ЦЭП КЧР Бетуганову и и. о. начальника СУ СК по КЧР Булатову установлен до 15 февраля", - сказал защитник.

Басманный суд Москвы 20 декабря прошлого года продлил арест обвиняемым до 23 марта 2020 года.

Булатов и Тимур Бетуганов обвиняются по ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий"). После ареста экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова правоохранители задержали Булатова и Бетуганова, а также сотрудника СК по республике Андрея Филиппова. По версии следствия, Булатов, Филиппов и Бетуганов, находясь в дружеских отношениях с Арашуковыми, помогали им избежать уголовной ответственности за тяжкие преступления.

Сенатор Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации, это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. Политику предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 ("Участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 309 ("Давление на свидетеля"), а также по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. 31 января 2019 года сенатор был арестован, 12 марта 2019 года Басманный суд Москвы постановил временно отстранить его от должности. Рауль Арашуков проходит главным фигурантом уголовного дела о хищении газа у ПАО "Газпром" на 31 млрд рублей.