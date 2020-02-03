Суд в Волгограде приговорил водителя маршрутки к 16 годам колонии за насилие над девочкой

ВОЛГОГРАД, 3 февраля. /ТАСС/. Городищенский районный суд Волгоградской области приговорил к 16 годам строгого режима водителя маршрутки, признанного виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении 13-летней школьницы. Об этом сообщила в понедельник журналистам руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская.

"Водитель маршрутки признан судом виновным по ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на год", - сказала Вальковская, уточнив, что с осужденного в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

По данным следствия, вечером 1 февраля 2019 года в правоохранительные органы Городищенского района обратилась мать школьницы с заявлением о том, что ее дочь подверглась сексуальному насилию со стороны неизвестного. Женщина рассказала, что девочка возвращалась с учебы домой, когда к ней на автомобиле "Газель" подъехал мужчина и попросил показать ему дорогу. Школьница согласилась и села в машину, водитель вывез ее на окраину поселка Городище и надругался.

Свою вину в содеянном злоумышленник категорически не признавал, утверждая, что лишь покатал ребенка на автомобиле. "Однако следователям удалось собрать неопровержимые доказательства его вины в инкриминируемом преступлении, в числе которых значатся заключения комплексной психолого-психиатрической и генетической судебных экспертиз", - отмечается в сообщении пресс-службы.