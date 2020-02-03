Греческая полиция применила слезоточивый газ против мигрантов на острове Лесбос

АФИНЫ, 3 февраля. /ТАСС/. Греческая полиция применила в понедельник слезоточивый газ и светошумовые гранаты против сотен мигрантов, которые протестовали против плохих условий проживания во временных лагерях для беженцев на острове Лесбос и медленной обработки ходатайств о предоставлении им убежища. Об этом сообщила газета "Катимерини".

Около 2 тыс. человек пытались пройти маршем от переполненного лагеря беженцев в местечке Мориа до города Митилини, административного центра Лесбоса. Протестующие держали в руках таблички с надписью "Свобода" на английском языке. Они прошли около 7 км, но потом путь им преградили отряды полицейского спецназа, применившие слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы не допустить продвижения колонны к центру города.

Для смягчения миграционной проблемы правительство Греции объявило о планах перевести около 20 тыс. мигрантов и беженцев с островов в континентальную часть страны в конце 2019 года и начале 2020 года. Кроме того, к лету этого года планируется закрыть три главных временных лагеря для приема беженцев и мигрантов на Лесбосе, Хиосе и Самосе и создать новые центры так называемого закрытого типа на них и еще двух островах общей вместимостью 18 тыс. человек. Согласно правительственному плану, новые центры закрытого типа будут построены в виде деревень, обнесенных забором, с необходимой для проживания инфраструктурой, включая медицинские кабинеты, школы, кафе. При этом беженцы и мигранты не будут иметь возможности свободно перемещаться по островам.

Примечательно, что против создания закрытых центров содержания беженцев и мигрантов выступили практически все руководители администраций островов, где сейчас имеются переполненные лагеря открытого типа - местные власти опасаются, что правительство откроет новые центры, но так и не закроет старые.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в прошлом году в Грецию прибыли 59 тыс. 726 мигрантов и беженцев. Из них почти 80% приплыли из соседней Турции на греческие острова Хиос, Самос и Лесбос. В настоящее время в лагерях, рассчитанных на 6,2 тыс. человек, находятся 42 тыс. лиц, подавших прошения о предоставлении им убежища, и ситуация там крайне напряженная.