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В Уфе возбудили дело в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве педофила

Инцидент произошел после того, как подросток рассказал подозреваемому о совершенных против него и его товарища развратных действий со стороны 54-летнего мужчины

УФА, 3 февраля. /ТАСС/. Следственные органы по Республике Башкортостан возбудили уголовное дело в отношении жителя Уфы, который избил мужчину, подозреваемого в совершении развратных действий с несовершеннолетними. Об этом сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по Башкирии.

"В Уфе следователи устанавливают обстоятельства причинения смерти местному жителю, подозреваемому в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего уфимца по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 30 января 14-летний мальчик попросил подозреваемого о помощи. По словам ребенка, незнакомый мужчина совершил в отношении него и его товарища развратные действия. Подозреваемый решил выяснить отношения с мужчиной, конфликт перерос в драку, от полученных телесных повреждений 54-летний мужчина умер в машине скорой помощи. Подозреваемый находится под домашним арестом.

В отношении 54-летнего мужчины следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего").

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РоссияБашкортостан
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