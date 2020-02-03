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В Подмосковье столкнулись три автомобиля и автобус

В результате аварии пострадали два человека

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Три автомобиля и автобус столкнулись в районе Сергиевого Посада в Московской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МВД, в результате ДТП одна из машин загорелась, пострадали два человека.

"Сегодня вечером на Новоугличском шоссе столкнулись три автомобиля и автобус, в результате чего один из автомобилей загорелся. По предварительным данным, пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в автобусе не было пассажиров, а автомобиль полностью выгорел.

На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают все причины произошедшего.

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