Глава "Объединенной транспортной корпорации" отказался сотрудничать со следствием

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Гендиректор группы компаний "Объединенная транспортная корпорация" (ГК ОТК) Давид Тетро, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, отказался сотрудничать со следствием, хотя и признал вину. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Он отказался от предложения о сотрудничестве со следствием, хотя и признал вину в инкриминируемом деянии", - сказал собеседник агентства. Адвокаты Тетро Руслан Соловьев и Александр Самухов комментировать данную информацию не стали, сославшись на то, что дали подписку о неразглашении данных предварительного следствия.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы заключил под стражу до 23 марта гендиректора группы компаний "Объединенная транспортная корпорация" Давида Тетро, которому предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Тетро и заместителя директора группы компаний "Объединенная транспортная корпорация" Андрея Галочки стало заявление руководства Новикомбанка и службы безопасности госкорпорации "Ростех". По словам источника, в 2012 году Новикомбанк выделил кредиты предприятиям, входящим в ОТК, которые не были возвращены. Ущерб банку оценивается в 5,4 млрд рублей. По версии следствия, Тетро создал преступную группу, в которую входили и неустановленные следствием лица, которые организовали хищения средств, выделенных Новикомбанком. "При этом у следствия есть основания полагать, что в эту группу входили представители Новикомбанка. В настоящий момент правоохранительные органы проводят оперативно-разыскные и следственные мероприятия, направленные на проверку этой информации", - отметил собеседник ТАСС.

Новикомбанк подтвердил, что его сотрудники вместе со службой безопасности "Ростеха" обратились в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении руководства ОТК из-за ущерба на 5,4 млрд рублей. "В частности, в период 2012-2015 годов. Новикомбанк предоставлял денежные средства организациям нефте- и газодобывающей промышленности, входящим в группу компаний ОТК, на финансирование основной деятельности. Владельцем и бенефициаром корпорации является Тетро Д.С.", - говорится в пресс-релизе банка.