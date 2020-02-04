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В Чувашии полицейского обвинили в незаконной продаже наркотиков

Суд заключил подозреваемого под стражу

ТАСС, 4 февраля. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Чувашии, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном обороте наркотиков. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник следственным управлением СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республике. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, а также специальных средств") и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере")", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, в январе обвиняемый через свою знакомую в Чебоксарах пытался сбыть за 300 тыс. рублей более килограмма наркотиков. 23 января полицейский пришел к женщине домой за выручкой. Получив 50 тыс. рублей, он стал требовать оставшуюся сумму и заковал свою знакомую в наручники.

По ходатайству следователя суд заключил обвиняемого под стражу. Давать какие-либо показания мужчина отказался.

Теги
РоссияЧувашия
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