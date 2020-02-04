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Эвакуационный пункт развернули под Горячим Ключом на Кубани из-за угрозы подтопления

В городе введен режим ЧС

КРАСНОДАР, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края развернули эвакуационный пункт в станице Саратовской рядом с городом Горячий Ключ из-за угрозы повторного подтопления из-за дождей. Об этом сообщил во вторник ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщило, что сильные дожди, прошедшие в регионе в ночь на вторник, подтопили более 80 придомовых территорий в Туапсинском районе и Горячем Ключе, в восемь домов зашла вода. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации, перекрыто движение по нескольким улицам города.

"Все оперативные службы региона переведены в усиленный режим работы, так как не исключены повторные случаи подтоплений в Горячем Ключе и подъем уровня рек на Черноморском побережье от Анапы до Магри. Из-за вероятности подтопления сейчас в станице Саратовской, которая находится в низине, развернут эвакопункт, ситуация находится на постоянном контроле администрации Горячего Ключа и краевого министерства ГО и ЧС", - сказал глава региона.

Он уточнил, что в пострадавших муниципалитетах уже работают комиссии по оценке ущерба от паводков, специалисты уже совершают подомовой обход в селе Фанагорийском, от жителей поступают заявки.

Теги
РоссияКраснодарский край
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