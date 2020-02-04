Уголовное дело возбудили после смерти российского советника и его супруги в Цхинвале

ЦХИНВАЛ, 4 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Южной Осетии возбудила уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после смерти российского советника министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии Игоря Галя и его супруги, тела которых были обнаружены в доме в Цхинвале накануне. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель генерального прокурора Южной Осетии Сергей Битиев.

"Генеральная прокуратура Южной Осетии возбудила уголовное дело по факту смерти Игоря Галя и его супруги по статье 238 часть 3 УК РФ (применяется в Южной Осетии) - производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Деяния, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц", - сказал Битиев.

Он отметил, что уголовное дело возбуждено с целью выяснения всех обстоятельств смерти супругов Галь. "По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть супругов наступила в результате отравления угарным газом. Завтра будет создана следственная группа, в которую войдут как эксперты следственных органов, так специалисты МЧС и газовой службы, которым предстоит выяснить причину утечки и обстоятельства отравления Галя и его супруги", - уточнил заместитель генпрокурора.

Игорь Галь с 22 февраля 2016 года являлся советником министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии. Отвечал за реализацию плана модернизации здравоохранения республики в рамках российско-югоосетинской межправкомиссии. Также он координировал работу российских специалистов в Южной Осетии.