В Твери задержали водителя автомобиля, сбившего пятерых пешеходов

ТАСС, 4 февраля. Водителя автомобиля Kia Stinger, ставшего участником ДТП в Твери, в котором днем 3 февраля пострадали пять пешеходов, задержали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария с участием двух легковых машин произошла в Твери на пересечении проспекта Победы и Волоколамского проспекта в понедельник днем. Автомобиль Volkswagen Polo поворачивал налево, в это время в него врезался Kia Stinger, ехавший по прямой, в результате обе машины выбросило на тротуар. Пострадали пять пешеходов, трое из них госпитализированы, водитель Volkswagen Polo от полученных травм умер в больнице. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека").

"Водитель автомобиля Kia Stinger задержан, вероятнее всего, уже завтра будет решаться вопрос о выборе для него меры пресечения. Сейчас установлено, что мужчина уже имеет судимость за преступление против жизни и здоровья и общественного порядка, также в 2019 году он допустил 29 нарушений правил дорожного движения, в том числе превышал скорость", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе при этом отметили, что следователи проверяют все версии причины аварии.