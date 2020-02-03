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Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

По уточненным данным, еще пять человек находятся в больнице

ТАСС, 3 февраля. Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери. Среди них - пять пешеходов и водитель Volkswagen Polo, он умер в больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария с участием автомобилей Volkswagen Polo и Kia Stinger произошла на пересечении проспекта Победы и Волоколамского проспекта в Твери. От удара машины выбросило в сторону автобусной остановки. Изначально сообщалось о пятерых пострадавших.

"Всего пострадали пять пешеходов. Водитель автомобиля Volkswagen Polo также получил травмы, от которых скончался в больнице", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе отметили, что остальные пострадавшие проходят медицинское обследование, информация об их состоянии уточняется.

По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo при повороте не уступил дорогу Kia Stinger, что и стало причиной аварии.

Теги
РоссияТверская область
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