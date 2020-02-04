Разработчик принес извинения демократам за сбой своей программы на партсобраниях в Айове

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Частная коммерческая компания Shadow принесла извинения за сбой своей программы, который в понедельник привел к срыву оглашения результатов собраний партийных активистов (кокусов) в американском штате Айова. Об этом говорится в заявлении, размещенном во вторник в Twitter Shadow.

"Мы искренне сожалеем об отсрочке оглашения результатов кокусов в Айове прошлой ночью и о чувстве неопределенности, возникшем у претендентов, их предвыборных штабов и участников кокусов Демократической партии", - заявила компания. Она на своем сайте позиционирует себя в качестве "группы ветеранов в области современных технологий", оказывавшей услуги предвыборным штабам 44-го президента США Барака Обамы, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, Национальному комитету Демократической партии, компаниям Google, Kiva и Apple.

"Возникшая проблема не отразилась на данных о результатах кокусов. Мы минувшей ночью постарались устранить проблему как можно быстрее", - заверяет Shadow. Она разработала для демократов Айовы специальное приложение для мобильных устройств, предназначенное "для обеспечения точности сложного процесса" передачи данных. Как утверждала компания, использование данного приложения не носило обязательный для официальных лиц характер. Shadow обещала усвоить полученные в Айове уроки.

Первые в США в текущем избирательном цикле собрания партийных активистов, состоявшиеся в понедельник в штате Айова, завершились предсказуемо для республиканцев, а для демократов обернулись громким скандалом: официальных данных об итогах кокусов до сих пор не поступило. Выяснилось, что программа, предназначенная для обработки поступающих данных, корректно фиксировала информацию, но выдавала только частичные результаты.

Демократы рассчитывают огласить первые итоги состоявшихся кокусов в Айове в 01:00 мск в среду. Как передала CNN, отделение партии планирует обнародовать к этому сроку более 50% результатов подсчета голосов.

На национальном съезде Демократической партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), для выдвижения кандидатом в первом туре голосования требуется поддержка как минимум 1990 из 3979 делегатов. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.