Боксера Кушиташвили поместят в двухместную камеру с телевизором и хорошими условиями

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Двукратный чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, арестованный по подозрению в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, отправится в одну из лучших камер СИЗО, в которой будет и телевизор. Об этом ТАСС сообщила член ОНК Любовь Волкова, которая посетила спортсмена в изоляторе.

"Мы были сегодня с коллегой у Кушиташвили в СИЗО "Медведь", куда его перевели из ИВС на Петровке, 38. При нас его переводили из карантинных условий в обычные. При мне начальник СИЗО дал распоряжение выделить Кушиташвили отремонтированную камеру, рассчитанную на двух человек. У него там будут максимально хорошие условия, предусмотренные действующим законом и режимом содержания. В том числе у него должен быть телевизор", - сказала Волкова.

По ее словам, из общения со спортсменом у нее сложилось впечатление, что он недооценивает серьезность того, что с ним произошло. "Он пребывает в веселом расположении духа и выражает уверенность, что его скоро отпустят, на чем она основана - мне неясно. Видимо, он не совсем понимает, чем именно это может ему грозить", - отметила правозащитник.

Боксеры Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. В Росгвардии сообщили ТАСС, что пострадавшему оказана медицинская помощь, угрозы для жизни нет. По данным источника в правоохранительных органах, Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли при обыске у Кушиташвили 0,61 грамма кокаина, что квалифицируется как значительный размер. Так как он является военнослужащим, дело расследуют следователи военного следственного управления СК. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 1 ст. 228 ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере") УК РФ. Первая из статей является тяжкой, по ней ему грозит до 10 лет лишения свободы.