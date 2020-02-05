Суд продлил на два месяца домашний арест Яне Дугарь, подозреваемой в убийстве Шеремета

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева продлил ночной домашний арест до 4 апреля подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь.

"Ночной домашний арест продлить до 4 апреля", - сказал в среду председательствующий судья.

При этом суд, отмечает украинское издание "Общественное", отказал передать Дугарь на поруки, о чем просили адвокаты.

Накануне Печерский райсуд продлил до 3 апреля срок действия меры пресечения другой подозреваемой в убийстве Шеремета - Юлии Кузьменко. Сегодня ожидается решение Печерского суда по рассмотрению вопроса о продлении меры пресечения еще одному подозреваемому по делу Андрею Антоненко.

В минувший вторник офис генерального прокурора Украины сообщил о продлении срока предварительного следствия по делу об убийстве Шеремета до апреля 2020 года.

Украинские правоохранительные органы 12 декабря объявили, что подозревают в убийстве Павла Шеремета пять участников силовой операции в Донбассе - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Позже в полиции уточнили, что Грищенко по делу Шеремета проходят в статусе важных свидетелей. Киевский суд 14 декабря постановил взять под стражу Антоненко и Кузьменко (последняя по версии следствия установила в машине журналиста взрывное устройство), а Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест, который потом заменили на ночной домашний арест.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист, последние пять лет жизни работал на Украине. Он погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года, когда в его машине сработало взрывное устройство.