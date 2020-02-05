Пьяный мужчина убил кота и выбросил его в окно на глазах у ребенка в Подмосковье

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, в состоянии опьянения убившего кота на глазах у своего маленького сына и выкинувшего животное в окно. Об этом сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В дежурную часть УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступило сообщение о том, что в поселке Гарь-Покровское обнаружен труп кошки. Полицейскими установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поймал кота, в присутствии своего малолетнего сына убил животное и выбросил со второго этажа многоквартирного дома", - рассказала Петрова.

Она добавила, что полиция возбудила уголовное дело по статье 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"). Санкции статьи подразумевают лишение 32-летнего подозреваемого из Москвы свободы на срок до пяти лет. Мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.