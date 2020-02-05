{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пьяный мужчина убил кота и выбросил его в окно на глазах у ребенка в Подмосковье

Полицейские возбудили уголовное дело

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, в состоянии опьянения убившего кота на глазах у своего маленького сына и выкинувшего животное в окно. Об этом сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В дежурную часть УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступило сообщение о том, что в поселке Гарь-Покровское обнаружен труп кошки. Полицейскими установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поймал кота, в присутствии своего малолетнего сына убил животное и выбросил со второго этажа многоквартирного дома", - рассказала Петрова.

Она добавила, что полиция возбудила уголовное дело по статье 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"). Санкции статьи подразумевают лишение 32-летнего подозреваемого из Москвы свободы на срок до пяти лет. Мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok
Следствие просит оставить Майкла Калви под домашним арестом на срок более года
Суд рассмотрит соответствующее ходатайство 10 февраля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС