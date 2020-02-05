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СК закрыл уголовное дело в отношении экс-мэра Нефтекамска из-за смерти подозреваемого

Чиновника подозревали в превышении должностных полномочий за незаконное выделение земельных участков

УФА, 5 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении бывшего мэра Нефтекамска Республики Башкортостан по факту превышения им должностных полномочий из-за смерти подозреваемого. Чиновник подозревался в незаконном выделении земельных участков, сообщили журналистам в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Уголовное дело в отношении бывшего главы администрации города Нефтекамска по обвинению его в превышении должностных полномочий за незаконное выделение земельных участков прекращено в связи со смертью последнего", - говорится в сообщении.

В октябре 2018 года СК сообщал, что экс-мэр города также незаконно выделил замначальника местного отдела МВД квартиру, ущерб превысил 1,8 млн рублей. Кроме того, в деле фигурировал эпизод выделения чиновником двух земельных участков площадью 12 гектар под строительство физкультурно-оздоровительного центра другим подозреваемым, недвижимость впоследствии по распоряжению умершего была переоформлена как садовые участки и продана.

"В последующем земля была размежевана на 63 участка, которые были проданы гражданам для постройки домов, введя их в заблуждение о реальной возможности законного оформления в собственность муниципальной земли. В действительности же, злоумышленники реализовали гражданам несуществующие хозяйственные блоки, якобы расположенные на участках садового товарищества, в целях последующего признания за ними права собственности. Таким образом, злоумышленники получили свыше 9,6 млн рублей", - добавили в СК.

По этому эпизоду дело о мошенничестве группой лиц возбуждено на пятерых жителей города. В настоящее время сделки по передаче земли в аренду признаны недействительными, участки возвращены в собственность муниципалитета. На имущество обвиняемых наложен арест, уточнили в пресс-службе.

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