Замглавы "Аэрофлота" Александров останется в СИЗО до 29 февраля

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду оставил заместителя генерального директора авиакомпании "Аэрофлот" Владимира Александрова под стражей до 29 февраля по делу о мошенничестве. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство о продлении срока содержания под стражей [Александрову] сроком до 29 февраля удовлетворить", - огласила решение судья.

На тот же срок продлен арест троим другим обвиняемым по делу Александрова: председателю адвокатской коллегии "Консорс" Александру Сливко, адвокату коллегии Дине Кибец и бывшему руководителю юридического департамента "Аэрофлота" Татьяне Давыдовой.

Ранее сообщалось, что суд отменил постановления о продлении срока ареста до 29 февраля в отношении Владимира Александрова и других фигурантов дела.

Суть дела

Как следует из материалов дела, следствием установлено, что в 2016-2017 годах Александров, занимая руководящую должность в компании "Аэрофлот", в составе организованной группы под видом оказания юридической помощи заключил четыре контракта с адвокатской коллегией на 250 млн рублей, которые были похищены.

В свою очередь официальный представитель СК РФ Светлана Петренко поясняла, что выполнение работ по указанным контрактам фактически осуществлялось сотрудниками юридического департамента ПАО "Аэрофлот". Во исполнение данных договоров в 2016-2018 годах Александров и Давыдова обеспечили необоснованное перечисление на счета коллегии адвокатов не менее 250 млн рублей на основании подготовленных Сливко и Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объеме выполненных работ.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов ФСБ России.

Александров работает в "Аэрофлоте" с 2013 года. Ранее он служил в Следственном комитете России.