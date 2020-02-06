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Сообщение о минировании поступило в администрацию Биробиджана

Людей из здания эвакуировали

ТАСС, 6 января. Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило в четверг в администрацию Биробиджана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии.

"Нас эвакуировали из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве", - сказали в пресс-службе.

Утром в четверг сообщение о взрывном устройстве также поступило в приемную мэра Хабаровска. Людей эвакуировали. Здание проверили, ничего не нашли.

В декабре прошлого года и в январе 2020-го сообщения о заложенных взрывных устройствах несколько раз поступали в школы, университеты, детские сады и социальные объекты Хабаровского края, Приморья, Амурской области и других дальневосточных регионов. Была нарушена работа сотен учреждений. Сообщения ни в одном из случаев не подтвердились.

Теги
РоссияЕврейская автономная область
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