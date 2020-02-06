В Петербурге задержали мошенников при попытке снять 580 млн рублей со счетов умершего

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали в банке в Санкт-Петербурге группу из четырех человек, которые по поддельным документам хотели снять более 500 млн рублей со счетов умершего в прошлом году жителя Москвы, представившись его наследниками. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, в банке на улице Шпалерной задержали жителя Башкирии, который является возможным организатором схемы, а также лженаследника, который должен был получить деньги. "В отношении несостоявшегося лженаследника следователем следственного управления УМВД России по Центральному району города Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"). Он и предполагаемый организатор противоправной схемы задержаны", - говорится в сообщении.

По версии следствия, задержанные предоставили в банк свидетельство о смерти 50-летнего жителя Москвы, а также документы, которые подтверждали право наследования 580 млн рублей на счетах умершего одним из фигурантов дела, однако в банке вовремя распознали поддельные документы.

Лженаследник, по данным полиции, является номинальным директором нескольких фирм в Московской области. Как установили в МВД, в схеме также приняли участие работник службы безопасности петербургского банка и житель Сочи, который находится в розыске за кражу.

"В настоящее время сотрудники полиции устанавливают всех соучастников подозреваемых, источники информации злоумышленников и иные эпизоды их противоправной деятельности", - добавили в ведомстве.