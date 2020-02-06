Суд в Москве арестовал обвиняемого в соучастии в убийстве Япончика

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в четверг заключил под стражу Муртази Шаданию, обвиняемого в соучастии в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончик) в 2009 году, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Шадании меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласила постановление судья Наталия Дударь. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 ("Убийство") и ч. 3 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") УК РФ.

Согласно материалам дела, показания на Шаданию дали очевидцы преступления. В частности, следствием была проведена очная ставка со свидетелем Ованесовой, которая опознала обвиняемого.

Шадания в суде отверг обвинения и назвал показания свидетельницы Ованесовой недостоверными. "Я вообще никакого отношения к этому убийству не имею. Это дело хотят списать и нашли меня крайнего", - сказал Шадания, добавив, что считает свидетельницу "наркоманкой, всю жизнь она сидит и хочет срок себе сократить".

По версии следствия, Шадания "имеет связи" с криминальным авторитетом Ильей Симония по прозвищу Махо. В то же время следователь не назвал в суде имен предполагаемого заказчика убийства и сведения о других фигурантах дела.

Шадания будет содержаться под стражей до 5 апреля. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Мосгорсуде.

По данным СК, в 2009 году Шадания в составе организованной группы убил Иванькова, занимавшего высшее положение в преступной иерархии.

Следствие считает, что Шадания наблюдал за авторитетом и его образом жизни, чтобы выбрать место убийства, а также перевез в Москву оружие для убийства. По версии следствия, вечером 28 июля 2009 года в ресторане "Тайский слон" на Хорошевском шоссе фигурант с другими соучастниками вел наблюдение за территорией, обеспечивая безопасность участников банды при совершении убийства. Выходившего из ресторана Иванькова застрелили из снайперской винтовки Дегтярева из припаркованного автомобиля. Следствие продолжает устанавливать всех соучастников убийства.