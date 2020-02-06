Замглавы Ступина задержали по делу о взятке в 10 млн рублей

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Замглавы Ступина задержан по подозрению в получении взятки в 10 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы городского округа Ступино и исполняющей обязанности директора МКУ "Ступинский центр закупок". Должностные лица получили от предпринимателей через посредника взятку в размере 10 млн рублей за заключение с их фирмой муниципального контракта на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий Ступина", - сообщила Врадий.

Фигуранты подозреваются по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получении взятки в особо крупном размере"). Также уголовное дело возбуждено в отношении взяткодателя и посредника.