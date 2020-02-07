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Признавшую взятку за покровительство чиновницу в Петербурге отправили под домашний арест

Сама подозреваемая не возражала против такой меры пресечения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Калининский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест начальника сектора контроля и координации деятельности образовательных учреждений администрации Калининского района города Татьяну Светушкову, которая призналась в получении особо крупной взятки от коммерсанта за общее покровительство. Об этом журналистам в пятницу сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

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"Калининский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Татьяны Светушковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Вину Светушкова признает полностью, против домашнего ареста не возражала", - сказано в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов 5 февраля провели обыски в администрации Калининского района города. Тогда же были задержаны Светушкова и бизнесмен Александр Фильчагин.

Следствие считает, что Фильчагин, являющийся единственным учредителем и генеральным директором ООО "Мега строй сервис" и фактическим руководителем ООО "Строй-престиж", действующий в интересах этих двух компаний, лично передал взятку в сумме не менее 7,5 млн рублей Светушковой. По данным СК, за эти деньги она вместе с неустановленными лицами из числа должностных лиц администрации Калининского района должна была организовать обеспечение заключения с учреждениями, подведомственными администрации района, государственных контрактов с ООО "Мега строй сервис" и ООО "Строй-престиж" в 2018 году, исполнение работ по этим контрактам, оплату за их исполнение, а также за общее покровительство.

Фильчагин до марта 2018 года владел строительной компанией "Петро-строй", которая находится в стадии ликвидации, следует из данных в системе СПАРК. В 2012 году застройщик победил в конкурсе администрации Калининского района на выполнение работ по санитарной очистке территории района за 33,4 млн рублей. Организация выполнила работы в конце 2013 года. В период с 2012 по 2016 год компания выполнила контракты по ремонту зданий с более чем 40 социальными учреждениями Калининского района, их стоимость варьировалась на уровне от 2 млн до 14 млн рублей.

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