Обвиняемый в поджоге здания Никулинского суда Москвы арестован на два месяца

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Уроженец Уфы Руслан Ибрагимов, обвиняемый в поджоге здания Никулинского суда Москвы, арестован до 6 апреля, передает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда, где решался вопрос о мере пресечения.

"Суд постановил, что ходатайство следствия о заключении Ибрагимова под стражу составлено в соответствии с требованиями закона и избрал меру пресечения обвиняемому в виде ареста на срок до 6 апреля", - огласила судья Елена Абрамова.

Как следует из текста постановления, Ибрагимов, находясь на свободе, может скрыться от следствия или уничтожить доказательства. Ранее сообщалось, что обвиняемый полностью признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

В ночь на 6 февраля неизвестный бросил бутылку с неустановленной жидкостью в здание суда и поджег кабинет на первом этаже. Никто не пострадал, возгорание было оперативно потушено. Здание не получило существенных повреждений, документы также не пострадали. Двоих предполагаемых поджигателей задержали, а заказчик преступления скрылся и был объявлен в розыск. Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что целью преступления было уничтожение материалов одного из уголовных дел.

В новость были внесены изменения (18:33 время мск) — добавлены подробности по тексту.