В Москве арестовали фигуранта дела о хищении у Новикомбанка свыше 6 млрд рублей

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в пятницу отправил в СИЗО на два месяца генерального директора АО "Группа Ист Инвест" Илью Гаврилова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере путем выдачи Новикомбанком заведомо невозвратных миллиардных кредитов. Обвиняемый был взят под стражу в зале суда, передает корреспондент ТАСС.

"Избрать в отношении обвиняемого Гаврилова Ильи Наумовича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 марта", - огласил постановление судья Анатолий Беляков. Защита заявила ТАСС, что обжалует арест.

Ранее сообщалось, что Тверской суд заключил под стражу до 23 марта признавшего вину гендиректора группы компаний "Объединенная транспортная корпорация" Давида Тетро. Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере"). Период инкриминируемых деяний - с 2012 года по 2015 год.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Тетро и заместителя директора группы компаний "Объединенная транспортная корпорация" Андрея Галочки стало заявление руководства Новикомбанка и службы безопасности госкорпорации "Ростех". По словам источника, в 2012 году Новикомбанк выделил кредиты предприятиям, входящим в ОТК, которые не были возвращены. Ущерб банку оценивается в более чем 6 млрд рублей. По версии следствия, Тетро создал преступную группу, в нее входили и неустановленные следствием лица, которые организовали хищения средств, выделенных Новикомбанком.

Новикомбанк подтвердил ранее, что его сотрудники вместе со службой безопасности Ростеха обратились в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении руководства ОТК из-за ущерба на 5,4 млрд рублей. В период 2012-2015 годов Новикомбанк предоставлял денежные средства организациям нефте- и газодобывающей промышленности, входящим в группу компаний ОТК, на финансирование основной деятельности. Владельцем и бенефициаром корпорации является Давид Тетро, говорится в пресс-релизе банка.

Позиции сторон

В ходе судебного заседания следствие настаивало на избрании ареста в связи с тем, что экс-банкир имеет обширные связи с лидерами преступных группировок, имеет загранпаспорт, неоднократно выезжает за пределы России, подыскивает недвижимость за границей (Австрия), куда может скрыться от следствия и суда, осуществляет вывод денежных средств на зарубежные счета.

"Причастность обвиняемого подтверждается его допросом, показаниями свидетелей и других фигурантов дела, в том числе Давида Тетро, а также оперативными данными", - отметил следователь. Кроме того, следствие ссылается на переписку в мобильном телефоне между Тетро и Гавриловым, в которой последний якобы угрожает своему бывшему соучастнику хищений (путем выдачи ему заведомо невозвратных миллиардных кредитов). "В ходе расследования в отношении пяти свидетелей по делу избрана госзащита, а со стороны Гаврилова были применены должные меры конспирации", - резюмировал следователь.

Представитель прокуратуры поддержал заявленное ходатайство следователя. Сам Гаврилов, на иждивении у которого находятся четверо детей, вину не признал и заявил, что о мошеннических действиях, которые ему вменяет следствие, он узнал только в ходе допроса. "С ходатайством не согласен. Прошу учесть мое положение, у меня четверо детей, жена не работает, больная мама", - обратился Гаврилов к суду.

По данным следствия, хищение было совершенно из Новикомбанка на общую сумму свыше 6 млрд рублей. Потерпевшей стороной по делу признан банк. Дело было возбуждено в июле 2019 года, его срок установлен до конца марта.

По словам адвокатов обвиняемого, показания на Гаврилова дал другой фигурант дела и попросил избрать своему подзащитному залог или домашний арест, добавив, что экс-банкир не имел никакого отношения к Новикомбанку. "Тетро заявил, что совершил эти преступления под давлением Гаврилова, однако это клевета", - заявил один из адвокатов. По словам другого защитника, Гаврилов "не совершал юридически значимых действий", не подписывал ни один кредитный договор, не давал никаких указаний на распоряжение денежными средствами.