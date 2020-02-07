Сыну президента Республики Конго предъявили обвинения в отмывании денег во Франции

ПАРИЖ, 7 февраля. /ТАСС/. Французское следствие предъявило обвинение в отмывании незаконно нажитого имущества Дени-Кристелю Сассу-Нгессо, сыну президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Об этом в пятницу со ссылкой на судебные источники сообщило AFP. По информации агентства, обвинение было предъявлено еще в декабре 2019 года.

По его данным, сына президента Республики Конго подозревают в мошенническом приобретении имущества за счет средств государства. Агентство также напоминает, что ранее во Франции были конфискованы несколько объектов недвижимости, принадлежащие семье Нгессо, в том числе две квартиры, записанные на имя жены конголезского президента Антуанетты Сассу-Нгессо.