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Сыну президента Республики Конго предъявили обвинения в отмывании денег во Франции

Дени-Кристеля Сассу-Нгессо подозревают в мошенническом приобретении имущества за счет госсредств

ПАРИЖ, 7 февраля. /ТАСС/. Французское следствие предъявило обвинение в отмывании незаконно нажитого имущества Дени-Кристелю Сассу-Нгессо, сыну президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Об этом в пятницу со ссылкой на судебные источники сообщило AFP. По информации агентства, обвинение было предъявлено еще в декабре 2019 года.

По его данным, сына президента Республики Конго подозревают в мошенническом приобретении имущества за счет средств государства. Агентство также напоминает, что ранее во Франции были конфискованы несколько объектов недвижимости, принадлежащие семье Нгессо, в том числе две квартиры, записанные на имя жены конголезского президента Антуанетты Сассу-Нгессо.

Теги
ФранцияКонго (РК)
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