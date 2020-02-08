Власти Магаданской области помогут детской спортивной команде, попавшей в ДТП в Кемерове

ТАСС, 8 февраля. Власти Магаданской области окажут необходимую помощь детской спортивной команде, попавшей в ДТП в Кемеровской области. Для этого в субботу туда вылетит специалист областного департамента физической культуры и спорта, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Магаданской области.

В пятницу микроавтобус Hyundai, перевозивший детскую команду по горнолыжному спорту из Магадана, столкнулся с легковушкой Lada в Кемеровской области по пути в аэропорт Новокузнецка. Водитель легкового автомобиля погиб, восемь пассажиров микроавтобуса доставлены в больницу.

"От участия в соревнованиях нам пришлось отказаться. Кроме того, сегодня в Кемерово вылетает специалист нашего департамента. После осмотра пострадавших медики дадут заключение - кого из детей можно уже сейчас перевезти в Магадан, а кому необходимо на некоторое время остаться в больнице. Вся необходимая помощь будет оказана благодаря оперативному взаимодействию глав двух регионов", - процитировали в пресс-службе слова руководителя департамента физической культуры и спорта правительства Магаданской области Бориса Хейнмана.

Cпортсмены ехали со всероссийских соревнований по сноуборду в аэропорт Спиченково города Новокузнецк, чтобы далее отправиться в Красноярск на первенство России по сноуборду. От первенства спортсменам пришлось отказаться. По данным пресс-службы правительства Магаданской области, трое детей не пострадали, пятеро спортсменов и тренер получили травмы легкой степени тяжести.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля, который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом.