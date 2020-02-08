СМИ: в результате беспорядков в Казахстане пострадали 123 человека

НУР-СУЛТАН, 8 февраля. /ТАСС/. 39 человек получили огнестрельные ранения в результате беспорядков, произошедших в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщил в субботу телеканал "Хабар 24".

По его данным, за все время в больницу обратились 123 человека, из них 39 с огнестрельными ранениями. 75 человек после оказания медицинской помощи были отпущены домой, 43 были госпитализированы. Семь человек сейчас находятся в реанимационном отделении, им оказывается интенсивная медицинская помощь.

Как отмечает телеканал, на данный момент 39 врачей высшей категории оказывают хирургическую помощь, задействованы 14 бригад скорой помощи. Родственники еще 13 человек доставили их в соседнюю Киргизию, где им также предоставляется помощь.

Массовые беспорядки, произошедшие минувшей ночью в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, унесли жизни восьми человек. В настоящее время ситуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии Казахстана.