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Массовая драка в Жамбылской области Казахстана

В больницах остаются 37 человек, пострадавших в ходе беспорядков в Казахстане

Девять человек находятся в реанимации

НУР-СУЛТАН, 8 февраля. /ТАСС/. Тридцать семь пострадавших в результате массовых беспорядков, произошедших в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, остаются в больницах. Об этом в субботу сообщил вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров.

"В стационарах находятся 37 человек, в том числе девять - в реанимации, 18 человек готовятся к выписке", - сказал Надыров. Он отметил, что среди госпитализированных шесть человек поступили в клиники Алма-Аты по линии санитарной авиации.

Всего за медицинской помощью после беспорядков в Кордайском районе обратились 137 человек. 100 человек были осмотрены врачами и сейчас находятся на амбулаторном наблюдении.

Массовые беспорядки, произошедшие минувшей ночью в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, унесли жизни восьми человек. В настоящее время ситуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии республики. Правоохранительные органы начали досудебное расследование по статье "Организация и участие в массовых беспорядках", а также по статье "Убийство" Уголовного кодекса Казахстана.

Теги
КазахстанМассовая драка в Жамбылской области Казахстана
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