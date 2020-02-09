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СМИ: нидерландская авиакомпания KLM отменила 40 рейсов из-за урагана "Сиара"

Ранее Голландский королевский метеорологический институт объявил по всей стране предпоследний уровень погодной опасности на вечер 9 февраля

ГААГА, 9 февраля. /ТАСС/. Нидерландская авиакомпания KLM отменила 40 рейсов в связи с приближающимся ураганом "Сиара". Об этом сообщила в воскресенье Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По ее данным, отменены 20 вылетов из Амстердама и 20 прилетов из других европейских городов. Как свидетельствует электронное табло аэропорта Схипхол, рейсы в Москву и Санкт-Петербург непогода не затронула. Всем пассажирам, планирующим воспользоваться услугами KLM в течение ближайших трех дней, предлагается бесплатно отложить перелет вплоть до 18 февраля. Путешественникам также рекомендуется следить за ситуацией и обращаться в свои авиакомпании за последней информацией.

Ранее Голландский королевский метеорологический институт объявил по всей стране предпоследний - "оранжевый" - уровень погодной опасности на вечер воскресенья в связи с приближающимся ураганом. На практике это означает опасную или экстремальную погоду, которая несет риски ущерба и получения травм. Власти рекомендовали воздержаться от поездок пустым грузовикам, автомобилям с прицепами и домами на колесах.

Кроме того, Королевский футбольный союз Нидерландов отменил все профессиональные и любительские матчи. "Решение принято в консультациях с клубами, муниципалитетами и полицией, - отметили в организации. - В связи с экстремальными погодными условиями нельзя гарантировать безопасность игроков и болельщиков". В частности, отменены матчи между "Утрехтом" и "Аяксом", АЗ и "Фейенордом", "Спартой" и "АДО Ден Хааг".

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Нидерланды
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