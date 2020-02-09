На Кузбассе один человек погиб и десять пострадали при столкновении автобуса и фуры

ТАСС, 9 февраля. В Кемеровской области столкнулись автобус и фура, один человек погиб и десять пострадали. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД.

"В результате ДТП водитель автомашины Isuzu погиб, 10 пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил в воскресенье ТАСС дежурный единой дежурно-диспетчерской службы района, семерых пострадавших в аварии "отправили в больницу". Он добавил, что автотранспортное предприятие, которое обслуживает рейс, направило автобус, чтобы забрать остальных пассажиров.

Столкновение автобуса и фуры произошло в воскресенье около 15:50 (11:50 мск) на 60-м км автодороги Кемерово - Анжеро-Судженск (Яшкинский район). Как сообщили в пресс-службе УМВД по Кемеровской области, виновником ДТП является водитель грузового автомобиля. По предварительным данным, он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в следовавший во встречном направлении автобус. В автобусе находился 51 человек. Ранее в МЧС РФ сообщили, что трое пострадавших, доставленные больницу Анжеро-Судженска, они находятся в тяжелом состоянии.

По факту ДТП проводится доследственная проверка.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в воскресенье в Кузбассе идет мокрый снег с дождем, на дорогах сильная гололедица.

В новость внесены изменения (15:58 мск) - добавлена информация о виновнике аварии в четвертом абзаце.