Под Курском три человека погибли при столкновении автомобилей

КУРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Два пассажира и водитель легкового автомобиля погибли, еще один человек получил травмы в воскресенье при столкновении с грузовиком в Курской области, сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по региону.

"По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Lada Kalina и "Камаз". В результате ДТП трое погибших из автомобиля Lada Kalina, - сказали в пресс-службе ведомства.

Как отметили в ведомстве, пострадавший водитель "Камаза" госпитализирован.

В воскресенье ГУ МЧС по Курской области распространило предупреждение об ухудшении погодных условий - порывах ветра до 19 м/с, небольших осадках и переменной облачности в регионе.