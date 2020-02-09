{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Под Курском три человека погибли при столкновении автомобилей

В результате ДТП еще один человек пострадал

КУРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Два пассажира и водитель легкового автомобиля погибли, еще один человек получил травмы в воскресенье при столкновении с грузовиком в Курской области, сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по региону.

"По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Lada Kalina и "Камаз". В результате ДТП трое погибших из автомобиля Lada Kalina, - сказали в пресс-службе ведомства.

Как отметили в ведомстве, пострадавший водитель "Камаза" госпитализирован.

В воскресенье ГУ МЧС по Курской области распространило предупреждение об ухудшении погодных условий - порывах ветра до 19 м/с, небольших осадках и переменной облачности в регионе.

Теги
РоссияКурская область
Реклама на ТАСС
NBC: в Нью-Йорке мужчина открыл огонь в полицейском участке
По данным телеканала, подозреваемого задержали, его имя не разглашают
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС