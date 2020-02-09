Разлив топлива произошел при жесткой посадке самолета в Усинске

СЫКТЫВКАР, 9 февраля. /ТАСС/. Разлив топлива произошел при жесткой посадке пассажирского самолета в аэропорту Усинска. Последствия были оперативно ликвидированы, сообщила пресс-служба главы Республики Коми.

"В результате жесткой посадки совсем немного разлилось топливо, но пожарные сработали быстро, последствия ликвидированы. На месте работает оперативный штаб, мэрия Усинска оказывает все необходимое содействие его работе", - приводит пресс-служба слова руководителя администрации Усинска Николая Такаева из доклада главе Коми Сергею Гапликову.

По поручению главы республики всем пассажирам предложена помощь в доставке багажа до места их проживания или пребывания.

Самолет авиакомпании Utair Boeing 737 следовал из Москвы в Усинск, полет проходил штатно. По данным экстренных служб, при посадке сложилась задняя стойка шасси. Борт ударился о землю хвостовой частью, экипаж фактически посадил самолет на брюхо. Передняя стойка шасси сработала штатно.

По данным ГУ МЧС по республике, на борту самолета находились 94 человека. Все эвакуированы. Позже два пассажира самостоятельно обратились за медицинской помощью, у одного ушибы.