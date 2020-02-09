Число пострадавших в ДТП в Кемеровской области возросло до 29

"Всего за медицинской помощью обратились 29 человек, тяжесть телесных повреждений устанавливается", - сказал собеседник агентства.

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Число пострадавших при столкновении автобуса и фуры в Кемеровской области возросло до 29, сообщили ТАСС в ГИБДД.

В результате ДТП погибли два человека: водитель грузовика умер на месте аварии, одна из пострадавших - во время операции.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Кемеровской области, возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Назначена экспертиза для определения технического состояния автобуса.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Центра медицины катастроф, двое пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии, отправлены на лечение из города Анжеро-Судженск в Кемерово.

Столкновение автобуса и фуры произошло в воскресенье около 15:50 (11:50 мск) на 60-м км автодороги Кемерово - Анжеро-Судженск. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в следовавший во встречном направлении автобус. В автобусе находился 51 человек. По данным Кемеровского гидрометцентра, в воскресенье в Кузбассе идет мокрый снег с дождем, на дорогах сильная гололедица. Воздух днем прогревался до 2 градусов тепла.