Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе увеличилось до 38 человек

КЕМЕРОВО, 9 февраля. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, большинство из них обратились за медицинской помощью в травмпункты и направлены на амбулаторное лечение. Госпитализация потребовалась 15 пострадавшим, сообщили ТАСС в Центре медицины катастроф Кузбасса.

"Двое человек погибли, 38 пострадали, 23 человека направлены на амбулаторное лечение, 15 пострадавших госпитализированы. По итогам врачебного консилиума принято решение пять из них с травмами легкой степени тяжести оставить в больнице Анжеро-Судженска, десять человек силами бригад Центра медицины катастроф отправлены на лечение в больницы Кемерова и Ленинска-Кузнецкого", - сказали в пресс-службе.

По данным медиков, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии и доставлен в больницу Кемерова. Еще девять человек получили травмы средней степени тяжести.

Столкновение автобуса и фуры произошло в воскресенье в 11:50 мск на 60-м км дороги Кемерово - Анжеро-Судженск. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус. В автобусе находился 51 человек. Водитель грузовика погиб на месте, одна из пассажирок автобуса умерла в больнице.

Возбуждено два уголовных дела. Следственным управлением СК РФ по Кемеровской области возбуждено и расследуется дело по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Следственными органами ОМВД по Яшкинскому району возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Будут проведены экспертизы, в том числе автотехническая.