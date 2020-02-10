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На востоке Австралии начали эвакуацию людей из-за мощных ливней и наводнений

В регионе не работают порядка 60 школ, около 150 тыс. домов остались без электричества, дороги частично перекрыты
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Описание
© Анна Аркаева/ТАСС
© Анна Аркаева/ТАСС
© Анна Аркаева/ТАСС
© Анна Аркаева/ТАСС

СИДНЕЙ, 10 февраля. /ТАСС/. Эвакуация объявлена в ряде западных пригородов Сиднея и на северо-восточном побережье штата Новый Южный Уэльс из-за проливных дождей, сильного ветра и наводнений. Об этом в понедельник сообщила аварийная служба региона, разместившая соответствующее заявление на своей странице в Twitter.

"Аварийная служба штата Новый Южный Уэльс рекомендует жителям низменных районов и (районов) вблизи озера Иллаварра подготовиться к эвакуации из-за подъема паводковых вод. Жители должны быть готовы к эвакуации в течение ближайших 2 часов", - указано в сообщении службы. Уточняется, что под угрозой наводнений оказались населенные пункты вдоль северо-восточного побережья штата - от Сиднея до Порта-Маккуори и Кофс-Харбор, в городах Мурбанк, Чиппинг-Нортон, Милперра, Питт-Таун-Боттомс и Ричмонд-Лоулендс начата эвакуация жителей. В регионе не работают порядка 60 школ, около 150 тыс. домов остались без электричества, дороги частично перекрыты.

Из-за сильного ветра и обильных осадков в Сиднее оказались обесточены ряд районов на северо-западе города и на его восточном побережье. По данным коммунальных служб более 87 тыс. домов остались без света. "Электроснабжение восстановлено в 53 тыс. домов и служба вывела на работу дополнительные бригады для ремонта электросетей, но жители (Сиднея) должны быть готовы к новым отключениям в течение всей недели", - указано в сообщении единой службы электроснабжения города.

На территории Сиднея закрыты 38 общеобразовательных школ. Городские власти рекомендовали его жителям не выходить на работу в понедельник и воздержаться от поездок по городу, для облегчения работы коммунальных и аварийных служб, однако о пострадавших в результате непогоды или о каких-либо разрушениях не сообщается. По данным полиции штата, в данный момент ведется поиск одного человека, который предположительно пропал без вести в воскресенье.

Согласно прогнозу государственного метеобюро Австралии, обильные дожди с сильным ветром и грозами ожидаются на всем восточном побережье континента на протяжении всей наступившей недели.

Теги
Австралия
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