Еще один человек обратился к медикам после ДТП в Кузбассе

КУЗБАСС, 10 февраля. /ТАСС/. Число пострадавших при столкновении фуры с автобусом в Кемеровской области выросло за ночь до 39 человек. 10 пострадавших, которые обратились ранее, были эвакуированы в медицинские учреждения городов Ленинск-Кузнецкий и Кемерово, сообщили ТАСС в пресс-службе областного центра медицины катастроф.

ДТП произошло в воскресенье в 15:50 (11:50 мск) на 60-м км автодороги Кемерово - Анжеро-Судженск. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус. В автобусе находился 51 человек. В результате погибли два человека, к вечеру воскресенья 38 человек обратились за медицинской помощью, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, еще девяти - средней степени тяжести.

"Под утро еще один человек обратился в травмпункт, но там ничего тяжелого, иначе бы его сразу госпитализировали. Итого за медицинской помощью обратились 39 человек", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ночью прошла медицинская эвакуация из Анжеро-Судженской горбольницы - один человек был доставлен в областной центр охраны здоровья шахтеров в Ленинск-Кузнецком, еще один - в Кемеровскую областную клиническую больницу, восемь человек транспортированы в областную клиническую больницу скорой медицинской помощи (Кемерово).

"Еще четверо остаются в городской больнице в Анжеро-Судженске. Их всех отправляли по медицинским показаниям в медицинские учреждения", - сказал собеседник агентства.

Возбуждено два уголовных дела. Следственным управлением СК РФ по Кемеровской области расследуется дело по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Следственными органами ОМВД по Яшкинскому району ведется уголовное дело по ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Будут проведены экспертизы, в том числе автотехническая.