СМИ: в районе Казахстана, где произошли беспорядки, возобновлена работа школ и детсадов

НУР-СУЛТАН, 10 февраля. /ТАСС/. Школы и детские сады возобновили в понедельник работу в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, где ранее произошли беспорядки. Об этом сообщил телеканал "Хабар-24".

По его данным, в трех пострадавших селах Масанчи, Аухатты и Сортобе расположены девять школ, восемь из них открылись. На базе одного из учебных заведений расположился оперативный штаб. Как отмечается, его ученики будут посещать близлежащие школы. Кроме того, возобновили работу семь детских садов, в которых занимаются 1350 детей.

Помимо этого, как сообщил телеканал, ночью из села Жалпактобе Жамбылского района поступила помощь для жителей пострадавших населенных пунктов, включающая в том числе несколько тонн муки, риса и сахара.

Как подчеркивает "Хабар-24", минувшая ночь прошла спокойно, для безопасности жителей круглосуточно дежурят сотрудники правоохранительных органов. Сохраняется и режим ЧС местного масштаба, введенный после произошедшего.

Беспорядки вспыхнули в Кордайском районе в ночь на 8 февраля, их жертвами стали 10 человек, 50 были госпитализированы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ситуацию в районе удалось стабилизировать. По его словам, кровопролитие произошло по вине провокаторов. Он также отметил, что сотрудники государственных органов, которые допустили беспорядки, понесут наказание. Досудебное производство по этому делу ведется по двум статьям Уголовного кодекса Казахстана - "Организация и участие в массовых беспорядках" и "Умышленное убийство".