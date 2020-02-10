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В Петербурге спасатели сняли с льдины в Финском заливе 25 рыбаков

Эвакуированных доставили на катере в парк 300-летия Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 25 рыбаков с льдины в акватории Финского залива, сообщили журналистам в городском главке МЧС.

"Во время мониторинга акватории спасатели заметили на льду Финского залива группу рыбаков, находящихся в опасной зоне между промоинами. Было принято решение эвакуировать их в безопасное место. В итоге 25 человек перевезли катером на воздушной подушке через промоины к парку 300-летия Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

В Петербурге с начала зимы почти ежедневно температура воздуха была выше нуля, из-за чего на водоемах не сформировался ледовый покров. В начале февраля в городе были заморозки, и лед начал образовываться, однако в минувшие выходные опять пришла оттепель. В понедельник воздух в Петербурге, по данным синоптиков, прогрелся до двух градусов тепла.

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РоссияСанкт-Петербург
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