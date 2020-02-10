СК возбудил дело по факту столкновения туристических катеров с россиянами в Таиланде

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту столкновения двух катеров, где находились российские туристы, на таиландском острове Пхукет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту столкновения туристических катеров возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта"), - сообщили в ведомстве. - Председатель Следственного комитета РФ поручил взять ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту происшествия с российскими гражданами в Королевстве Таиланд, на контроль в центральном аппарате ведомства".

Следователи выясняют все обстоятельства и причины происшествия. Следственное управление находится в тесном контакте с Министерством иностранных дел РФ.

Согласно данным посольства РФ, около 08:00 по местному времени (04:00 мск) у восточного побережья острова Пхукет произошло столкновение двух туристических скоростных катеров. По данным Ростуризма, на одном из катеров находились 39 россиян. В результате аварии 21 российский турист был направлен в медицинские учреждения Пхукета с травмами различной степени тяжести, двое российских детей - 12-летний мальчик и шестилетняя девочка - погибли.