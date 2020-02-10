{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве водитель автомобиля столкнулся с двумя машинами, уходя от погони полиции

Полицейские задержали мужчину

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля, уходя от преследования полиции на северо-западе Москвы, столкнулся с двумя другими машинами и был задержан. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Москве в 1-м Силикатном проезде, в районе дома 11, корпус 1, легковой автомобиль, скрываясь от полиции, столкнулся с двумя другими машинами. В настоящее время его водитель задержан, по предварительным данным, он пострадал", - сказал собеседник агентства.

Как отметил источник, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Один человек погиб при пожаре в хостеле на юго-западе Москвы
Еще один человек пострадал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС