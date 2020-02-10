В Москве водитель автомобиля столкнулся с двумя машинами, уходя от погони полиции

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля, уходя от преследования полиции на северо-западе Москвы, столкнулся с двумя другими машинами и был задержан. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Москве в 1-м Силикатном проезде, в районе дома 11, корпус 1, легковой автомобиль, скрываясь от полиции, столкнулся с двумя другими машинами. В настоящее время его водитель задержан, по предварительным данным, он пострадал", - сказал собеседник агентства.

Как отметил источник, обстоятельства происшествия устанавливаются.