В Дагестане бывший мировой судья подозревается в получении взятки

МАХАЧКАЛА, 11 февраля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении мирового судьи судебного участка № 85 Хасавюртовского района в отставке Хамида Атаева, он подозревается в получении взятки и незаконном обороте боеприпасов. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах республики.

"Уголовное дело в отношении Атаева возбуждено по двум статьям УК РФ - ч. 1 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия и боеприпасов") и ч. 1 ст. 291.2 ("Мелкое взяточничество"). Постановление о возбуждении уголовного дела подписано председателем СК РФ Александром Бастрыкиным", - сообщил собеседник.

По его словам, дагестанские следователи добивались возбуждения уголовного дела в отношении мирового судьи Атаева с мая 2017 года, когда он был задержан при получении взятки в размере 10 тыс. рублей от директора Боташюртовской школы.

"Судья обманул директора, сообщив, что за административное правонарушение ей грозит дисквалификация, и потребовал у нее 10 тысяч рублей для смягчения наказания - назначения административного штрафа в размере пяти тысяч рублей. При передаче взятки он был задержан сотрудниками. В ходе обыска в его кабинете также были обнаружены незаконные патроны", - рассказал собеседник.

По его словам, в ноябре 2018 года Квалификационная коллегия судей Дагестана дала согласие на возбуждение в отношении Атаева уголовного дела, это решение оставила в силе и Высшая квалификационная коллегия судей России. 31 января прошлого года Атаев был исключен из штата мировых судей в связи с истечением срока полномочий.